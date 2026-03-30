Bradisismo la graduatoria dei contributi edilizi post-sisma

È stata approvata la graduatoria per i contributi edilizi destinati alla ricostruzione dopo il sisma del 20 maggio 2024 a Pozzuoli. La lista dei beneficiari è stata pubblicata ufficialmente, consentendo alle persone interessate di verificare l’assegnazione delle risorse. La decisione riguarda gli interventi di ricostruzione e sistemazione delle strutture danneggiate dall’evento sismico.

Delle 536 domande esaminate, 252 sono state ritenute ammissibili, mentre 284 sono state escluse per carenza dei requisiti: resta la possibilità di presentare osservazioni entro 30 giorni Via libera alla graduatoria per i contributi edilizi post-sisma - quello del 20 maggio 2024 - a Pozzuoli. Delle 536 domande esaminate, 252 sono state ritenute ammissibili, mentre 284 sono state escluse per carenza dei requisiti. Il dato è emerso nel corso di una riunione convocata in prefettura a Napoli dal prefetto Michele di Bari, alla presenza del sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni e dei rappresentanti del Comitato Emergenza Campi Flegrei. Con l’adozione... 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Bradisismo, la graduatoria dei contributi edilizi post-sisma Altri aggiornamenti su Bradisismo la graduatoria dei... Contributi pagamento canoni di locazione anni 2021 e 2022: pubblicata la graduatoriaTerminata la fase istruttoria delle opposizioni, le graduatorie definitive e l’elenco degli esclusi verranno pubblicati all’Albo Pretorio on line... Contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle abitazioni private: pubblicata la graduatoria provvisoriaI rimborsi, che saranno erogati fino a esaurimento delle risorse disponibili, coprono fino al 50% delle spese sostenute. Appennino: Cdp blocca mutui per rilanciare la ricostruzione post-sismaUn sostegno concreto per la ricostruzione dell’Appennino Il Commissario Straordinario alla Ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli, ha annunciato un...