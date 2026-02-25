Contributi pagamento canoni di locazione anni 2021 e 2022 | pubblicata la graduatoria

Terminata la fase istruttoria delle opposizioni, le graduatorie definitive e l’elenco degli esclusi verranno pubblicati all’Albo Pretorio on line dell'ente È stata pubblicata la graduatoria provvisoria relativa alla concessione dei contributi straordinari per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione per gli anni 2021 e 2022, a valere sul “Pn Metro Plus Città Medie Sud 2021-2027, Priorità 4 – Progetto RC 4.4.11.1.F” Interventi a sostegno dell’abitare – sub 2 “Contributi economici di sostegno all’abitare”. E' quanto viene comunicato da Palazzo San Giorgio. Tutti gli allegati relativi agli ammessi e agli esclusi degli anni 2021 e 2022 sono pubblicati all’Albo Pretorio sul sito del Comune di Reggio Calabria e sono consultabili a questo link. Entro 10 giorni consecutivi a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione delle graduatorie provvisorie sul portale (ovvero da oggi, 25 febbraio 2026), sarà possibile presentare opposizione avverso le stesse, da presentare esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle abitazioni private: pubblicata la graduatoria provvisoriaIl Comune di Pisa ha pubblicato la graduatoria provvisoria per i contributi che aiutano le persone a rimuovere le barriere nelle case private.

