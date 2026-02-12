Contributi per l' abbattimento delle barriere architettoniche nelle abitazioni private | pubblicata la graduatoria provvisoria

Il Comune di Pisa ha pubblicato la graduatoria provvisoria per i contributi che aiutano le persone a rimuovere le barriere nelle case private. Sono state assegnate le risorse per il bando 2025, che punta a migliorare l’accessibilità degli immobili. Ora i richiedenti possono consultare la lista e attendere eventuali passi successivi.

I rimborsi, che saranno erogati fino a esaurimento delle risorse disponibili, coprono fino al 50% delle spese sostenute. Il bando prevedeva un tetto massimo di 7.500 euro per le opere edilizie e di 10mila euro per le attrezzature; le due voci potevano essere cumulate fino a un massimo di 17.500 euro per richiedente. L'elenco degli aventi diritto sarà successivamente trasmesso alla Regione Toscana per la definitiva assegnazione delle risorse.

