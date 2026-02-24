Appennino | Cdp blocca mutui per rilanciare la ricostruzione post-sisma

Cassa Depositi e Prestiti ha deciso di bloccare temporaneamente i mutui destinati ai Comuni dell’Appennino centrale, colpiti dal terremoto del 2016-2017, per favorire la ricostruzione. Questa scelta mira a liberare risorse finanziarie e semplificare i processi di intervento, permettendo ai territori di avanzare con i lavori di recupero. La decisione arriva in un momento in cui le comunità locali cercano di riprendere le attività danneggiate dal sisma.

Un sostegno concreto per la ricostruzione dell'Appennino. Il Commissario Straordinario alla Ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli, ha annunciato un importante sostegno di Cassa Depositi e Prestiti ai Comuni dell'Appennino centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017. La misura, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Cdp, consente il differimento delle rate dei mutui per gli enti locali senza l'addebito di nuovi interessi. Questo intervento, previsto dalla Legge di Bilancio 2026, mira a sostenere la ricostruzione in corso, permettendo ai Comuni di destinare maggiori risorse a investimenti e servizi essenziali.