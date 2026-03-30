Bosnia-Italia Qualificazioni Mondiali Europa 31-03-2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Gli Azzurri si giocano tutto al Bilino Polje

Martedì sera alle 20:45 si gioca la partita tra Bosnia Erzegovina e Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali in Europa. La sfida si svolge al Bilino Polje, con gli Azzurri che cercano di ottenere una vittoria decisiva per assicurarsi un posto alla fase finale del torneo. Le formazioni sono state annunciate, mentre le quote e i pronostici sono già disponibili online.

L’Italia è a un solo passo dal tornare finalmente alla fase finale dei Mondiali, ovvero la sfida di martedì sera sul campo della Bosnia Erzegovina. Gli Azzurri non vogliono assolutamente sbagliare e sono convinti di riuscire a centrare l’obiettivo, anche se lo spettro dei due fallimenti precedenti continua ad aleggiare. La squadra di Gennaro Gattuso,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Bosnia-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 31-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Gli Azzurri si giocano tutto al Bilino Polje Articoli correlati Bosnia-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 31-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiL’Italia è a un solo passo dal tornare finalmente alla fase finale di dei Mondiali, ovvero la sfida di martedì sera sul campo della Bosnia Erzegovina. Svezia-Polonia (Qualificazioni Mondiali Europa, 31-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Gli scandinavi ai mondiali?Martedì notte si giocheranno le 4 finali play-off che assegneranno gli ultimi posti per il mondiale alle squadre europee: una delle sfide in... Galles-Bosnia (Qualificazioni Mondiali Europa, 26-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiIn Europa sono in palio gli ultimi posti disponibili per il mondiale 2026 e una tra Galles e Bosnia si gioca l’accesso alla finale contro la vincente...