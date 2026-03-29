Svezia-Polonia Qualificazioni Mondiali Europa 31-03-2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Gli scandinavi ai mondiali?

Martedì sera si disputeranno le quattro partite di spareggio europeo per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, tra cui quella tra Svezia e Polonia. L’incontro si svolgerà alle 20:45 e determinerà quale delle due nazionali accederà alla fase finale del torneo. Le formazioni hanno già completato le rispettive fasi di qualificazione e si affrontano per un biglietto diretto alla rassegna mondiale.

Martedì notte si giocheranno le 4 finali play-off che assegneranno gli ultimi posti per il mondiale alle squadre europee: una delle sfide in programma è quella tra Svezia e Polonia. Il caso degli scandinavi è sicuramente particolare: hanno disputato un girone di qualificazione sconcertante (ultimo posto con soli 2 pareggi conquistati e nessuna vittoria) ma. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Svezia-Polonia (Qualificazioni Mondiali Europa, 31-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Gli scandinavi ai mondiali? Articoli correlati Svezia-Polonia (Qualificazioni Mondiali Europa, 31-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. In palio la fase finale dei mondialiMartedì notte si giocheranno le 4 finali play-off che assegneranno gli ultimi posti per il mondiale alle squadre europee: una delle sfide in... Polonia-Albania (Qualificazioni Mondiali Europa, 26-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiLa Polonia gioca in casa la semifinale dei play-off di qualificazione ai mondiali contro l’Albania, che va in scena giovedì sera a Varsavia.