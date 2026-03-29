Martedì sera, alle ore 20:45, si gioca la partita tra Bosnia-Erzegovina e Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali in Europa. L’Italia si trova molto vicina a conquistare il pass per la fase finale del torneo e questa sfida rappresenta un’occasione importante per raggiungere l’obiettivo. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state stabilite per gli scommettitori.

L’Italia è a un solo passo dal tornare finalmente alla fase finale di dei Mondiali, ovvero la sfida di martedì sera sul campo della Bosnia Erzegovina. Gli Azzurri non vogliono assolutamente sbagliare e sono convinti di riuscire a centrare l’obiettivo, anche se lo spettro dei due fallimenti precedenti continua ad aleggiare. La squadra di Gennaro. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bosnia-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 31-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

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