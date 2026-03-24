Il 26 marzo alle 20:45 si sfidano in una partita di qualificazione europea per i Mondiali del 2026 la nazionale del Galles e quella della Bosnia. La gara rappresenta l’ultima chance per entrambe di ottenere un biglietto per il torneo mondiale, con l’obiettivo di affrontare in finale la vincente tra Italia e Irlanda del Nord. La sfida si svolge in un contesto in cui si decidono gli ultimi posti disponibili per il torneo.

In Europa sono in palio gli ultimi posti disponibili per il mondiale 2026 e una tra Galles e Bosnia si gioca l’accesso alla finale contro la vincente tra Italia e Irlanda del Nord. I Dreigiau avranno il vantaggio di giocare entrambe le gare in casa in quanto testa di serie e vincitori della propria Nations League. Per queste 2 gare che possono valere. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Galles-Bosnia (Qualificazioni Mondiali Europa, 26-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

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