Bosnia-Italia il meteo non perdona | la neve ricopre lo stadio Bilino Polje di Zenica

A pochi giorni dall'incontro tra Bosnia e Italia, lo stadio Bilino Polje di Zenica è stato coperto da uno strato di neve. Le condizioni meteo hanno interessato la struttura sportiva, rendendo visibile il manto bianco. La partita è programmata nel prossimo futuro, ma le condizioni climatiche potrebbero influenzare la preparazione. La neve ha imbiancato anche le aree circostanti lo stadio.