Bosnia-Italia il meteo non perdona | la neve ricopre lo stadio Bilino Polje di Zenica
A pochi giorni dall'incontro tra Bosnia e Italia, lo stadio Bilino Polje di Zenica è stato coperto da uno strato di neve. Le condizioni meteo hanno interessato la struttura sportiva, rendendo visibile il manto bianco. La partita è programmata nel prossimo futuro, ma le condizioni climatiche potrebbero influenzare la preparazione. La neve ha imbiancato anche le aree circostanti lo stadio.
A pochi giorni dalla gara dell'Italia contro la Bosnia, il Bilino Polje di Zenica si ricopre di neve. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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