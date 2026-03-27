Lo stadio di Zenica, in Bosnia, sta diventando un punto di riferimento per le tensioni tra tifoserie italiane e straniere. Le partite che si svolgono in questa struttura sono spesso accompagnate da comportamenti violenti e incidenti che attirano l’attenzione delle autorità. La presenza di gruppi organizzati e le dinamiche di gara hanno alimentato preoccupazioni sulla sicurezza, rendendo lo stadio un luogo temuto anche prima dell’inizio degli incontri.

Spauracchio, bau?bau, boogeyman, uomo nero e il napoletanissimo mammone: tutti insieme non riuscirebbero a suscitare lo stesso terrore che Zenica sta suscitando negli italiani. Zenica, o meglio lo stadio Bilino Polje, sarà il teatro — auspicabilmente dei sogni — in cui si giocherà Bosnia?Italia, finale valida per l’accesso ai Mondiali. Tra noi e la competizione iridata c’è solo un complesso di 15.000 posti con una mini copertura rossa che è un pugno nell’occhio. Minimal, senza troppe pretese, è uno stadio che profuma di quella vecchia e nostalgica provincia tanto cara agli italiani. Solo che, ecco, da ieri assomiglia più che altro a un’arena di gladiatori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lo Zenica, lo stadio della Bosnia che terrorizza chi ha già paura

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