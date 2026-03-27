Italia Gattuso analizza | Ci siamo complicati la vita da soli con Locatelli schiacciato Nella ripresa…

Dopo la partita, l’allenatore ha commentato la prestazione della squadra, sottolineando come si siano complicati la vita da soli, in particolare a causa di Locatelli, che si è trovato in difficoltà nella ripresa. Ha osservato che nella seconda parte del match si sono verificati momenti di difficoltà che hanno inciso sull’andamento complessivo della gara.

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