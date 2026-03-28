Bosnia Italia parla Dimarco | L’esultanza? Una reazione istintiva Non siamo arroganti manchiamo da due Mondiali…

Durante una conferenza stampa, l’esterno della nazionale italiana ha spiegato che l’esultanza dopo una determinata azione è stata una reazione spontanea, precisando che non si tratta di atteggiamenti arroganti. Ha inoltre ricordato che l’Italia non ha partecipato agli ultimi due Mondiali, sottolineando la volontà di fare bene nella prossima partita contro la Bosnia. Sono state riportate tutte le sue dichiarazioni sulla vicenda.

Inter News 24 Bosnia Italia, l ‘esterno azzurro chiarisce il caso dell’esultanza in vista della cruciale sfida contro la Bosnia: ecco tutte le sue parole. Puntuale alle ore 13:30, Federico Dimarco si è presentato in conferenza stampa a Coverciano per spegnere le polemiche nate dopo il video virale che lo ritraeva esultante al momento della qualificazione della Bosnia. L’esterno dell’Inter ha voluto chiarire immediatamente la sua posizione e quella dei compagni, rigettando le accuse di arroganza arrivate da Sarajevo. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. CASO ESULTANZA – « Ci tengo a dire che rispetto qualsiasi club e soprattutto qualsiasi nazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bosnia Italia, parla Dimarco: «L’esultanza? Una reazione istintiva. Non siamo arroganti, manchiamo da due Mondiali…» Articoli correlati Bosnia Italia, scoppia il caso dopo il “video dell’esultanza”: ecco la posizione della FIGC. Intanto Dimarco parla con Dzeko…Muharemovic Inter, la Bosnia sfida l’Italia e il mercato si accende: non ci sono più solo i nerazzurri sul difensore! Calciomercato Inter, si prova... Leggi anche: Brescia, tabaccaio si difende da una rapina a mano armata: "Reazione istintiva" Altri aggiornamenti su Bosnia Italia Temi più discussi: Galles ko, Dimarco esulta davanti alla tv: il video infiamma la vigilia di Bosnia-Italia; Dimarco, Pio Esposito e Vicario esultano dopo il rigore della Bosnia: il video; Bosniaci furiosi per l’esultanza di Dimarco: Ne terremo conto, italiani arroganti; Italia vs Bosnia: polemica per esultanza di Dimarco &co. La risposta esilarante di Zazzaroni. Poco rispettoso riprendermi, rispetto la Bosnia e i bosniaci: Dimarco, conferenza al vetrioloL'Italia contro l'Irlanda del Nord ha superato il primo ostacolo, vincendo e staccando il pass per la finale playoff contro la Bosnia. Una sola poltrona per il Mondiale, che gli azzurri proveranno a c ... tuttosport.com Italia, Dimarco: L'esultanza una reazione istintiva, rispetto tutti. Arroganti? Ma se manchiamo da due Mondiali...A tre giorni da Bosnia-Italia, partita che deciderà chi andrà ai Mondiali, ha parlato in conferenza stampa Federico Dimarco. Titolare nella vittoria per 2-0 contro l'Irlanda del Nord, il terzino è tor ... calciomercato.com Bosnia-Italia, Dimarco in conferenza stampa LIVE alle 13.30 #SkySport x.com Bosnia, Pjanic avverte l'Italia: "Non troverete piacevole essere qui" - facebook.com facebook