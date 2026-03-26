L’Italia batte 2-0 l’Irlanda del Nord e va alla finale del play off per il Mondiale in Bosnia Gattuso | Ora ci sarà da soffrire

L’Italia ha sconfitto l’Irlanda del Nord con un punteggio di 2-0 e si è qualificata per la finale del play-off per il Mondiale in Bosnia. La partita si è conclusa con i titolari e le sostituzioni in campo, tra cui Gatti al posto di Bastoni e Palestra al posto di Politano, mentre Raspadori è subentrato a Kean. Gattuso ha commentato che in futuro ci sarà da soffrire.