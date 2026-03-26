L’Italia batte 2-0 l’Irlanda del Nord e va alla finale del play off per il Mondiale in Bosnia Gattuso | Ora ci sarà da soffrire
L’Italia ha sconfitto l’Irlanda del Nord con un punteggio di 2-0 e si è qualificata per la finale del play-off per il Mondiale in Bosnia. La partita si è conclusa con i titolari e le sostituzioni in campo, tra cui Gatti al posto di Bastoni e Palestra al posto di Politano, mentre Raspadori è subentrato a Kean. Gattuso ha commentato che in futuro ci sarà da soffrire.
Italia - Irlanda del Nord 2-0 ITALIA (3-5-2): Donnarumma, Mancini, Bastoni (21' st Gatti), Calafiori, Politano (38' st Palestra), Barella, Locatelli, Tonali (38' st Pisilli), Dimarco, Kean (43' st Raspadori), Retegui. (21' st Esposito) (12 Carnesecchi, 22 Meret, 6 Buongiorno,, 20 Scalvini, 4 Spinazzola, 16 Cristante, 17 Frattesi). All. Gattuso. IRLANDA DEL NORD (3-4-2-1): P. Charles, Devlin (23' st Smyth), Hume, McNair, McConville, Spencer (33' Reid), S. Charles, Galbraith, Devenny, Price, Donley (34' st Magennis). (1 Peacock-Farrell, 12 Hazard, 3 Toal, 4 Atcheson, 6 Seville, 22 Brown, 16 Lyons, 9 Kelly, 8 Marshall). 🔗 Leggi su Feedpress.me
Articoli correlati
Play off mondiale: Italia di Gattuso domani contro l’Irlanda del Nord. Davanti Kean e Retegui insidiati da Pio EspositoFIRENZE – Domani sera, a Bergamo, l’ora della verità per l’Italia di Gattuso chiamata a non fallire la ‘missione mondiale’.
Mondiali 2026, l’Italia ci crede: 2-0 contro l’Irlanda del Nord. Gattuso resuscita gli azzurri: prima Tonali, poi Kean. In finale contro la BosniaLa Nazionale di Rino Gattuso vola in finale dei playffo di qualificazione dei Mondiali 2026.
Una selezione di notizie su L'Italia batte 2 0 l'Irlanda del Nord e...
Temi più discussi: Mondiali: l'Italia in finale playoff, ultimo ostacolo la Bosnia; Se l'Italia batte l'Irlanda del Nord va al Mondiale? Il regolamento dei playoff, come funzionano gli spareggi; Mondiali di Calcio 2026 2026 - Italia - Irlanda del Nord 2-0: gli Highlights - Video; Tonali-Kean, l'Italia è in finale playoff! 2-0 all'Irlanda del Nord, ora la Bosnia.
Italia batte Irlanda del Nord 2-0: Tonali e Kean ci portano alla finale playoff per i MondialiLa Nazionale di Gattuso supera l'Irlanda del Nord con i gol di Tonali e Kean nella ripresa. Martedì la finale per andare ai mondiali. lavocedivenezia.it
Italia-Irlanda del Nord 2-0: video, gol e highlightsPrimo atto della missione Mondiale completato. L'Italia batte 2-0 l'Irlanda del Nord e vola in finale. Partita bloccata all'inizio come temuto, poi ripresa di grande ritmo per l'Italia: tante occasion ... sport.sky.it
L’Italia supera l’Irlanda del Nord per 2-0 grazie ai gol di Tonali e Kean nella ripresa. Sugli sviluppi di un corner al 56', Tonali si avventa su una respinta della difesa dell’Irlanda del Nord e calcia di prima dal limite dell’area, la conclusione è angolata e trafigge C - facebook.com facebook
#Mondiali, l'Italia batte l'Irlanda del Nord e supera il primo round dei playoff x.com