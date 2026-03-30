Domani sera, l’Italia affronta la Bosnia in una sfida valida per la finale del playoff mondiale. Prima del match, l’allenatore ha dichiarato che chi gioca a calcio vive per notti come questa, e ha espresso la volontà di regalare una gioia ai tifosi. Il capitano, invece, è tra i protagonisti attesi in campo, mentre le due nazionali si preparano a scendere in campo.

Inferno o Paradiso. L'Italia è alla vigilia della finale del playoff mondiale contro la Bosnia e, come di consueto, il commissario tecnico Gattuso e il capitano Donnarumma sono chiamati a raccontare le loro sensazioni nella consueta conferenza stampa della vigilia. La conferenza stampa GATTUSO - «Rispetto a Bergamo è cambiato poco, domani ci giochiamo tanto e lo sappiamo. Affrontiamo una squadra forte con giocatori forti fisicamente e con qualità. Vogliamo riuscire a coronare il sogno di tornare ai Mondiali» Le parole di Gattuso a Sky Sport24 «Chi goca a calcio vive per notti così. Non c'è cosa più bella che sentire la tensione salire, sappiamo che ci giochiamo tanto però dobbiamo anche pensare di essere bravi a non perdere energie e giocare per vincere. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Bosnia-Italia, Gattuso: «Chi gioca a calcio vive per notti così, vogliamo regalare una gioia ai tifosi»

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