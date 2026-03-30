Durante una conferenza stampa, l’allenatore della nazionale italiana ha dichiarato che, in caso di sconfitta, si prenderà la piena responsabilità della sconfitta stessa. La sfida tra Bosnia e Italia rappresenta uno dei momenti più delicati della squadra in tempi recenti, con l’allenatore che ha ribadito il suo impegno personale in vista della partita.

L’Italia del calcio si trova di fronte a uno dei bivi più drammatici della sua storia recente e lo fa sotto la guida di un uomo che della battaglia ha fatto il proprio marchio di fabbrica. Rino Gattuso, attuale commissario tecnico della Nazionale, ha presentato la sfida decisiva contro la Bosnia-Erzegovina con la consapevolezza di chi sa che il peso di un intero Paese poggia sulle spalle della squadra. Dopo dodici lunghi anni di assenza dal palcoscenico mondiale, la pressione è palpabile e il tecnico calabrese non si è nascosto dietro giri di parole, definendo questa finale dei play-off come l’appuntamento più importante della sua intera carriera in panchina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bosnia-Italia, Gattuso in conferenza: “Se perdiamo mi assumerò la responsabilità”

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