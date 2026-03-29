Zenica Bosnia-Italia si giocherà in questo stadio | brutto piccolo e circondato da palazzi con vista sul campo

Da gazzetta.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Zenica si giocherà la partita tra Bosnia e Italia, in uno stadio caratterizzato da dimensioni ridotte, un manto erboso poco curato e circondato da palazzi che si affacciano direttamente sul campo. La struttura, di grande semplicità, ospiterà l'incontro decisivo per la qualificazione ai prossimi Mondiali, con la squadra italiana pronta a scendere in campo in questa cornice insolita.

Dalle palazzine con vista sul campo al manto erboso di uno stadio decisamente poco accogliente: guarda il tour dello stadio di Zenica, dove l'Italia sfiderà la Bosnia per provare a conquistare un posto al prossimo Mondiale. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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