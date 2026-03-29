Martedì 31 marzo alle 20:45 si disputerà la partita tra Bosnia e Italia allo Stadion Bilino Polje di Zenica. Nel corso del fine settimana, le condizioni meteo sono state caratterizzate da neve e temperature basse, portando alla decisione di evitare l’allenamento sul campo da parte della squadra italiana. Il match rappresenta una fase cruciale del torneo.

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: martedì 31 marzo alle ore 20:45, lo Stadion Bilino Polje di Zenica sarà il palcoscenico della sfida decisiva tra Bosnia e Italia. In palio c’è l’ambitissimo pass per i Mondiali 2026 in Usa, Canada e Messico. Ma a tenere banco in queste ore che precedono la finale dei playoff non è solo la tattica, bensì un mix di condizioni meteorologiche estreme, provvedimenti disciplinari e cambi di programma dell’ultimo minuto. La mobilitazione bosniaca e la lotta contro il gelo. Come sottolinea il Corriere dello Sport: “In Bosnia non si vuole lasciare davvero nulla al caso. L’entusiasmo è alle stelle dopo l’eliminazione del Galles ai rigori, e un intero Paese si è mobilitato per mettere Edin Dzeko e compagni nelle migliori condizioni per centrare l’impresa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Bosnia-Italia, allarme campo: neve e riscaldatori, Gattuso evita l’allenamento a Zenica

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