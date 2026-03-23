«Non stiamo a pensare se potevamo fare di più o altro, niente alibi, i calendari si conoscono, non c'è tempo per pensare ad altro, abbiamo lavorato tanto io e il mio staff, ora testa a giovedì, dobbiamo essere sereni, trasmettere positività, senza pensare ai 4 mondiali vinti, agli Europei vinti». Il punto sugli infortunati Lo ha detto Gennaro Gattuso parlando a Coverciano dove la Nazionale si preparerà per la semifinale playoff per i Mondiali giovedì a Bergamo contro l’ Irlanda del Nord. «Le scelte sono state fatte in buonafede, dispiace per chi è rimasto fuori e avrebbe meritato, Bernardeschi, Fagioli, Zaniolo, Orsolini, ho grande fiducia in chi ho chiamato, ho cercato di creare un gruppo e spero con tutto il cuore di centrare l’obiettivo, abbiamo una grande occasione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Play-off Mondiale, Gattuso carica gli azzurri: "Niente alibi, dobbiamo essere sereni"

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