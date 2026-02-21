Cotelli | Faremo di tutto per regalare un' altra gioia ai nostri tifosi

Cotelli annuncia che la squadra si impegnerà al massimo per regalare un’altra vittoria ai propri tifosi. La partita tra Germani Brescia e EA7 Emporio Armani Milano si gioca in un clima di grande entusiasmo, con entrambe le formazioni determinate a ottenere il risultato. La sfida si preannuncia molto combattuta, con molte azioni rapide e intensi scambi di palla. I tifosi aspettano con ansia l’inizio dell’incontro.

La semifinale della Final Eight 2026 mette di fronte Germani Brescia e EA7 Emporio Armani Milano in una sfida che promette ritmo elevato e intensità, incastonata nel contesto di una competizione in pieno svolgimento. Il match si disputerà all’Inalpi Arena di Torino, sabato 21 febbraio alle ore 18:00, con la voce di fondo di una cornice partecipativa che amplia l’attesa per l’esito della contendibile tappa. La sfida riguarda una gara ad alto livello tra due formazioni con storie diverse ma identità competitive consolidate. L’evento sarà seguito in diretta da LBA TV, SKY Sport Basket e Cielo, con gli arbitri designati Lanzarini, Attard e Grigioni a dirigere l’incontro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Yuasa, un’ultima gioia da regalare ai tifosiLa squadra Yuasa Battery Grottazzolina ha subito la retrocessione in Serie A2 dopo la sconfitta a Trento.

Supercoppa Italiana, Conte: "I ragazzi avevano grande voglia di regalare questo trofeo ai nostri tifosi"In occasione della Supercoppa Italiana, Antonio Conte ha sottolineato l'impegno dei suoi giocatori, evidenziando la loro determinazione nel conquistare il trofeo per i tifosi.

