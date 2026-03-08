Dopo la vittoria per 2-0 contro il Sorrento, mister Floro Flores ha parlato ai media evidenziando la volontà di regalare emozioni ai tifosi e al presidente. La squadra si prepara a proseguire nel campionato con l’obiettivo di avvicinarsi alla promozione, anche se il tecnico ha preferito mantenere un tono tranquillo, nonostante i risultati favorevoli. La partita si è conclusa con un risultato che ha portato il Benevento più vicino alla conquista di un traguardo importante.

Tempo di lettura: 2 minuti Cerca di gettare acqua sul fuoco dell’entusiasmo a fine gara mister Floro Flores, anche se c’è la consapevolezza che il 2-0 al Sorrento (LEGGI QUI) ha avvicinato un altro po’ il Benevento all’obiettivo promozione. Queste le parole del tecnico in sala stampa. EMOZIONI – “I ragazzi sono stati immensi. Affrontavamo una squadra importante e che aveva bisogno di punti. Ho chiesto al gruppo di sacrificarsi. Non ho aggettivi per questi ragazzi che stanno facendo qualcosa di immenso. Mi hanno messo a mio agio da subito e li ringrazio. Una spallata al campionato? Noi ragioniamo gara per gara. Non ci nascondiamo, certo. Il calcio lo reputo bello e dannato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sorrento-Benevento, Floro Flores: “Vogliamo regalare emozioni ai tifosi e al presidente”

Sorrento-Benevento, i convocati di Floro Flores: giallorossi senza un bigSono 22 i convocati di mister Floro Flores per la trasferta di domani pomeriggio al “Viviani” di Potenza contro il Sorrento (ore 17:30).

Leggi anche: Benevento-Giugliano, Floro Flores: “Non potevo chiedere di più ai miei ragazzi”

Aggiornamenti e notizie su Sorrento Benevento Floro Flores....

Temi più discussi: Sorrento-Benevento, Floro Flores: Ora viene il difficile. Non dobbiamo fermarci; SERIE C SKY WIFI: SORRENTO-BENEVENTO CONFERENZA PRE-GARA DI MISTER FLORO FLORES; Sorrento-Benevento, Floro Flores: E' la più importante della stagione; Floro Flores avverte il Benevento: Contro il Sorrento serve continuità, è la partita più importante della stagione.

Sorrento-Benevento: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Sorrento-Benevento di Domenica 8 marzo 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net

Sorrento-Benevento 0-2, la capolista allunga al vertice della classificaUn calcio di rigore che lascia più dubbi che certezze spiana la strada al successo del Benevento, che supera il Sorrento 2-0 allo stadio Viviani ... msn.com

Il #Benevento corre verso la #SerieB: Sorrento battuto e #Catania sempre più lontano #SerieC - facebook.com facebook