Yuasa un’ultima gioia da regalare ai tifosi

La squadra Yuasa Battery Grottazzolina ha subito la retrocessione in Serie A2 dopo la sconfitta a Trento. Nonostante il risultato ormai deciso, i tifosi si preparano a seguire la partita contro Modena, in programma domenica alle 18 al PalaSavelli. La sfida rappresenta l’ultima occasione per i supporter di vedere in campo i propri beniamini, che cercheranno di regalare un’ultima gioia prima di concludere la stagione. La partita si preannuncia intensa e carica di emozioni, anche in assenza di obiettivi di classifica.

Nonostante il verdetto sul campo sia già stato emesso, con la retrocessione matematica in A2 della Yuasa Battery Grottazzolina arrivata a Trento, non sarà affatto una domenica come le altre quella in programma domenica alle ore 18 al PalaSavelli quando arriverà Modena. Ultimo match casalingo in Superlega per la squadra di coach Massimiliano Ortenzi che, proprio in casa, ha conquistato l’unico successo stagionale al tie-break contro quella che è stata l’avversaria diretta di stagione, ovvero Cisterna. Proprio nel Palas amico la Yuasa cerca anche e soprattutto un’ultima gioia da regalare ai propri tifosi per chiudere un biennio fantastico nel quale c’è stata la grande opportunità di vedere giocare dal vivo i più grandi interpreti del volley a livello mondiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

