Bosnia-Italia è la partita del decennio | gli azzurri vogliono il Mondiale dopo oltre 4mila giorni

La partita tra Bosnia e Italia è considerata una delle più importanti degli ultimi dieci anni, con gli azzurri che puntano a qualificarsi per il prossimo Mondiale dopo oltre quattromila giorni dall'ultima partecipazione. Lo stadio, con una capienza ufficiale di 15.600 posti, ospita i tifosi in un ambiente ridotto del venti per cento secondo le disposizioni della FIFA. La gara si svolge in un clima di attesa e tensione.

In uno stadio con 15.600 posti certificati, con la capienza ridotta del venti per cento dalla Fifa dopo i cori discriminatori in occasione di Bosnia – Romania del 15 novembre 2025 – incredibile che in una terra martoriata come questa accadano certe cose -, l’Italia giocherà a Zenica, 70 km di distanza da Sarajevo, la partita del decennio. Dopo aver bucato due qualificazioni mondiali di fila – Russia 2018 e Qatar 2022 -, con tutto il rispetto per la finale europea di Wembley dell’ 11 luglio 2021, quella del 31 marzo è la gara più importante degli ultimi dodici anni. Gli azzurri affrontano una squadra al 66° posto del ranking Fifa. Il successo ai rigori di Cardiff contro il Galles ha permesso di recuperare cinque posizioni, ma Venezuela (49°) e Burkina Faso (62°), per dire, stanno messi meglio rispetto a Dzeko e i suoi fratelli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bosnia-Italia è la partita del decennio: gli azzurri vogliono il Mondiale dopo oltre 4mila giorni Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bosnia Italia è la partita del decennio... Bosnia-Italia, gli azzurri si giocano il Mondiale dopo 12 anni: il pronosticoSiamo arrivati al momento della verità: nel catino di Zenica si deciderà chi tra il ct Gattuso e il suo collega Barbarez andrà a giugno in America,... Bosnia Italia, Cevoli svela: «Gli azzurri hanno le carte in regola per vincere e tornare al Mondiale dopo 12 anni. Sullo stadio…»Mercato Napoli, futuro in Serie A per Lucca? Quel club torna a pensarci! Occhio all’incastro per l’estate Ugarte Juventus, osservato speciale... Leggi anche: Bosnia-Italia: un Mondiale 2026 senza gli Azzurri non esiste…