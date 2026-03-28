Bosnia-Italia | un Mondiale 2026 senza gli Azzurri non esiste…

Domani si gioca Bosnia-Italia, una partita decisiva per le sorti di entrambe le squadre nelle qualificazioni al Mondiale 2026. Gli Azzurri di Gattuso devono ottenere la vittoria per assicurarsi la qualificazione, mentre la Bosnia cerca di sfruttare il vantaggio del fattore campo. La sfida si preannuncia cruciale e determinante per il percorso delle due nazionali.

Grande attesa per Bosnia-Italia, match delicatissimo da dentro o fuori. Un solo imperativo per gli Azzurri di Gattuso: vincere e andare ai Mondiali 2026. Non ci sono scuse. Tanti discorsi andrebbero fatti ma. conta solo fare risultato in questo momento! Ebbene sì, nel calcio moderno l’imprevedibilità è un’arma decisiva. Ciò vale soprattutto quando i match si bloccano e serve un guizzo individuale per cambiare l’inerzia. La nostra Nazionale, però, continua a mostrare un limite evidente: non ci sono giocatori capaci di saltare l’uomo in maniera netta ovvero con continuità, né sulle fasce né tra le linee. Un problema che incide sulla produzione offensiva a nostro sincero giudizio. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

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