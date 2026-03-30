Un dirigente sportivo ha dichiarato che la squadra nazionale italiana ha le possibilità di vincere la partita contro la Bosnia e di qualificarsi per il Mondiale, dopo un'assenza di 12 anni. La discussione si è concentrata anche sullo stadio in cui si disputa l'incontro, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa convinzione. La partita rappresenta un momento decisivo per entrambe le nazionali.

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© Calcionews24.com - Bosnia Italia, Cevoli svela: «Gli azzurri hanno le carte in regola per vincere e tornare al Mondiale dopo 12 anni. Sullo stadio…»

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