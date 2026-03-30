In Bosnia si gioca la partita decisiva tra Bosnia e Italia, che potrebbe determinare la qualificazione mondiale degli azzurri dopo 12 anni. La sfida si svolge nello stadio di Zenica, con il risultato che influirà sulla possibilità di accedere ai prossimi Mondiali. La partita rappresenta l’ultimo ostacolo per entrambe le squadre prima del termine del girone di qualificazione.

Siamo arrivati al momento della verità: nel catino di Zenica si deciderà chi tra il ct Gattuso e il suo collega Barbarez andrà a giugno in America, Canada e Messico Dopo il successo contro l'Irlanda del Nord, ci giochiamo tutto nel piccolo impianto di Zenica, in Bosnia, contro la Nazionale di Edin Dzeko, una vecchia conoscenza del calcio italiano. In palio un posto al prossimo Mondiale in programma negli Stati Uniti, Canada e Messico nel prossimo mese di giugno. Scopriamo pronostico e quote di Bosnia-Italia, in programma martedì 31 marzo alle ore 20.45. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! Non manca molto e poi sapremo la verità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bosnia-Italia, gli azzurri si giocano il Mondiale dopo 12 anni: il pronostico

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