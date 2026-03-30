Bosnia Italia cosa filtra sulla titolarità di Locatelli nella finale playoff Le ultime notizie sul capitano della Juventus

Domani sera si terrà la finale playoff tra Bosnia e Italia, con attenzione sulla possibile presenza di Locatelli nella formazione titolare. Secondo le ultime notizie, il capitano della Juventus potrebbe essere schierato come centrocampista. La partita si svolgerà in un clima di attesa, mentre le scelte di formazione vengono ancora valutate.

Bosnia Italia, cosa filtra sulla titolarità di Locatelli nella finale playoff in programma domani sera. Ecco le ultime notizie sul capitano bianconero. La Juve osserva con interesse gli impegni dei propri tesserati in Nazionale. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Manuel Locatelli va verso una maglia da titolare nel match contro la Bosnia. ULTIMISSIME JUVE LIVE Insieme al mediano, il tecnico Gennaro Gattuso schiererà Sandro Tonali e Nicolò Barella. Sulle fasce agiranno Matteo Politano e Federico Dimarco, mentre la difesa sarà composta da Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni e Riccardo Calafiori. In attacco, lo spazio sarà affidato a Moise Kean e Mateo Retegui. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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