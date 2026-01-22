Infortunio Neres cosa filtra in vista di Juventus Napoli | non ci sono buone notizie Le ultime da Castel Volturno

Aggiornamenti sull’infortunio di Neres in vista della partita tra Juventus e Napoli: le ultime notizie da Castel Volturno indicano che la situazione non è favorevole per l’esterno brasiliano. Non sono ancora chiare le tempistiche di recupero, e la sua presenza nella prossima sfida appare in dubbio. Le novità continuano a essere monitorate e comunicate ufficialmente nelle prossime ore.

Infortunio Neres, cosa filtra in vista di Juventus Napoli: non ci sono buone notizie per l'esterno brasiliano. Le ultime novità da Castel Volturno. La Juventus prosegue la marcia di avvicinamento al big match di campionato, osservando con attenzione le difficoltà degli avversari. Il conto alla rovescia per la sfida è iniziato, ma l'atmosfera in casa Napoli è tutt'altro che serena. Antonio Conte si trova a dover gestire una vera e propria emergenza infermeria che rischia di condizionare pesantemente le scelte di formazione per la delicata trasferta di Torino. Le notizie che filtrano dal centro sportivo di Castel Volturno, riportate da Sky Sport, dipingono un quadro clinico decisamente complesso.

