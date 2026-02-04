Dybala Roma cosa filtra sul possibile rinnovo dell’ex numero 10 della Juventus con i giallorossi Le ultime novità

Dybala e la Roma continuano a parlare di un possibile rinnovo. Le voci di un accordo vicino si fanno sempre più insistenti, ma ancora niente è ufficiale. Nei prossimi giorni, si aspettano novità concrete che potrebbero cambiare le carte in tavola. I tifosi restano con il fiato sospeso, sperando di vedere il giocatore confermato in giallorosso.

Dybala Roma, cosa filtra sul possibile rinnovo dell’ex numero 10 della Juventus con il club giallorosso. Vediamo insieme le ultime novità. La Juve guarda con interesse alle evoluzioni di mercato che coinvolgono vecchie conoscenze. Al centro della scena c’è Paulo Dybala: nonostante le insistenti voci provenienti dall’Argentina, l’ex numero 10 bianconero è rimasto alla corte dei capitolini in questa sessione invernale. Nessun addio anticipato, dunque, ma la permanenza sembra garantita solo fino a giugno. Il contratto è in scadenza tra pochi mesi e le possibilità di vedere ancora la Joya in giallorosso l’anno prossimo sono ormai ridotte al lumicino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Da quanto si apprende nelle ultime ore, la Juventus ha chiuso l’accordo per il rinnovo del contratto di Yildiz.

