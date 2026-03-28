Bosnia Italia quanti dubbi per il ct Barbarez! In due rischiano in vista della finale playoff contro gli azzurri! Le ultime
Il commissario tecnico della Bosnia ha espresso incertezze sulla composizione della squadra in vista della partita di martedì contro l’Italia. Due giocatori sono sotto osservazione a causa di problemi fisici e potrebbero non essere disponibili per la finale playoff. La nazionale bosniaca continua la preparazione in vista di questa sfida decisiva contro gli Azzurri.
Calciomercato Milan, colpo Kostic ai dettagli: Tare piazza il blitz e definisce l’accordo! Fissate le visite mediche Casemiro, segnali chiari dal brasiliano: niente Arabia, priorità all’Europa. L’Inter fiuta il colpo e Chivu sogna Mercato Napoli, dalla Turchia filtra ottimismo: il Galatasaray è pronto a riscattare Lang! Le cifre Calciomercato Inter, da un Koné all’altro: che intreccio con Roma e Sassuolo per Manu e Ismael! Da Cunha svela: «Fabregas? Sapevo che sarebbe diventato un grande allenatore. Nazionale o Champions con il Como? Ecco cosa penso» Lecce, allarme a centrocampo: Gandelman prosegue con il differenziato! In dubbio per la sfida contro l’Atalanta Casemiro, segnali chiari dal brasiliano: niente Arabia, priorità all’Europa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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