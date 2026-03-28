Il commissario tecnico della Bosnia ha espresso incertezze sulla composizione della squadra in vista della partita di martedì contro l’Italia. Due giocatori sono sotto osservazione a causa di problemi fisici e potrebbero non essere disponibili per la finale playoff. La nazionale bosniaca continua la preparazione in vista di questa sfida decisiva contro gli Azzurri.

Calciomercato Milan, colpo Kostic ai dettagli: Tare piazza il blitz e definisce l’accordo! Fissate le visite mediche Casemiro, segnali chiari dal brasiliano: niente Arabia, priorità all’Europa. L’Inter fiuta il colpo e Chivu sogna Mercato Napoli, dalla Turchia filtra ottimismo: il Galatasaray è pronto a riscattare Lang! Le cifre Calciomercato Inter, da un Koné all’altro: che intreccio con Roma e Sassuolo per Manu e Ismael! Da Cunha svela: «Fabregas? Sapevo che sarebbe diventato un grande allenatore. Nazionale o Champions con il Como? Ecco cosa penso» Lecce, allarme a centrocampo: Gandelman prosegue con il differenziato! In dubbio per la sfida contro l’Atalanta Casemiro, segnali chiari dal brasiliano: niente Arabia, priorità all’Europa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bosnia Italia, quanti dubbi per il ct Barbarez! In due rischiano in vista della finale playoff contro gli azzurri! Le ultime

Articoli correlati

Italia, niente stage? Gattuso porta gli Azzurri a cena! La mossa del ct in vista dei playoff: e occhio ai possibili convocatiIl tempo stringe verso i playoff del Mondiale 2026 e la risposta al rallentamento degli stage collettivi arriva da una strategia diverso e diretta:...

Bosnia Italia, l’analisi completa sul prossimo avversario degli azzurri in finale playoff: non solo Dzeko! Il focusMercato Inter, Frattesi può essere la chiave per arrivare a Manu Koné: occhio al possibile incastro con la Roma! Retegui Milan, la chiave per...

Una raccolta di contenuti su Bosnia Italia

Discussioni sull' argomento Pjanic avverte l'Italia: Giocare in Bosnia è complicato per chiunque; Mondiali: l'Italia in finale playoff, ultimo ostacolo la Bosnia; Italia al playoff, oggi i convocati: Tonali c'è, la probabile lista di Gattuso; Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione.

Italia, chi gioca titolare contro la Bosnia: modulo, Retegui, Pio Esposito, Palestra, Bastoni, tutti i dubbi di formazione di Gattuso. Entusiasmo per gli avversari, le ...Il primo ostacolo ora è superato, ora resta l'ultimo per spezzare la maledizione e tornare ai Mondiali. L'Italia si gioca tutto nella finale dei playoff Mondiali a Zenica, contro la Bosnia ed Erzegovi ... calciomercato.com

Bosnia-Italia, #Gattuso sorride: Scamacca e Bastoni in gruppo, tutti a disposizione per il match che vale i Mondiali x.com

Bosnia-Italia, Gattuso sorride: Scamacca e Bastoni in gruppo, tutti a disposizione per il match che vale i Mondiali - facebook.com facebook