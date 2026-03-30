Il settore delle crociere in Italia ha generato un indotto di 18 miliardi di euro, rappresentando il più grande beneficiario tra i paesi europei. Tra le aree italiane, il polo composto da Napoli e Salerno si colloca tra le prime posizioni per contributo economico, con un ruolo di rilievo nel mercato crocieristico nazionale.

L?Italia è il Paese europeo che trae i maggiori benefici dalle crociere. E il polo croceristico NapoliSalerno è sul podio, tra quelli che più degli altri generano. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Boom crociere, indotto da 18 miliardi: sul podio il polo Napoli-Salerno

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