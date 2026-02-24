Il boom olandese | come i Paesi Bassi sono arrivati sul podio olimpico tra cultura dello sport e un piano strategico

I Paesi Bassi hanno conquistato il terzo posto nel medagliere olimpico di Milano-Cortina grazie a una strategia mirata e a una forte cultura sportiva. La crescita delle discipline invernali e il sostegno alle giovani promesse hanno portato a risultati sorprendenti. La presenza di atleti olandesi tra i migliori si deve a investimenti concreti e a un progetto a lungo termine. Questa performance rappresenta un traguardo importante per il loro sistema sportivo.

Il terzo posto dei Paesi Bassi sul podio del medagliere complessivo dell'Olimpiade di Milano – Cortina è la vera novità del panorama sportivo mondiale. Precisato che l'Olanda ha conquistato i suoi venti " metalli " in due specialità, pattinaggio di velocità e short track, resta l'anomalia di una nazione in cui solo il 50% per cento dei 41.453 kmq supera il metro sopra il livello del mare e quasi il 26% è addirittura al di sotto. Il punto più elevato, a chiudere il cerchio, è il Vaalserberg, alto 321 metri, nell'estremo sud-est. Un'analisi più ampia fa emergere il quadro di un paese in cui lo sport è in costante ascesa dal 2008: questo raccontano i medaglieri delle Olimpiadi estive e invernali.