Il nuovo stadio della Roma rappresenta un investimento di circa 1,38 miliardi di euro, secondo il Piano economico-finanziario ufficiale. L’intera operazione, che include anche le attività di indotto, supera i 3,3 miliardi di euro. Il progetto, formalmente asseverato e protocollato dalla società, segna un passo importante per lo sviluppo sportivo e infrastrutturale della città.

Nel Piano economico finanziario asseverato e protocollato dalla Roma, il costo complessivo dell’operazione per la costruzione del nuovo stadio della Roma è stimato in 1 miliardo 377,3 milioni di euro. La quota principale riguarda la realizzazione dello stadio vero e proprio, con un costo pari a 633 milioni di euro. A questa si aggiungono 27 milioni per i due parchi previsti nell’area, circa 50 milioni per i parcheggi, 773mila euro per tre ciclostazioni dedicate a biciclette e monopattini e quasi 12 milioni per le tre passerelle ciclopedonali. Rientrano nel conto anche l’adeguamento della fermata della linea B della metropolitana Quintiliani, per un valore superiore ai 2 milioni di euro, oltre a spese tecniche, contributi, oneri fiscali e imprevisti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Nuovo stadio della Roma è realtà, costa 1,38 miliardi ma indotto da oltre 3,3 miliardi

Leggi anche: Il nuovo stadio della Roma, progetto da 1,1 miliardi per gli Europei 2032

Leggi anche: A2a, pronto un piano da 23 miliardi: in 9 mesi ricavi oltre 10 miliardi, ma cala l'utile

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Il nuovo stadio della Roma, ultimi aggiornamenti 9 ottobre '25

Argomenti discussi: Roma, ecco le nuove immagini del progetto di Pietralata. La Curva Sud avrà 23mila posti; Stadio della Roma, come sarà la nuova casa dei giallorossi a Pietralata: il progetto; Stadio della Roma, tensioni tra polizia e manifestanti: rinviati gli scavi archeologici. Il Campidoglio: Piena disponibilità al confronto con i comitati; Roma, come sarà il nuovo stadio a Pietralata e i prossimi passi del progetto.

Nuovo stadio della Roma è realtà, costa 1,38 miliardi ma indotto da oltre 3,3 miliardiIl Piano economico finanziario protocollato per il progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata: costi, finanziamenti e ricavi attesi ... quifinanza.it

Nuovo stadio Roma in cinque anni: 1,4 miliardi di investimento | Tutti i dettagliNon è soltanto uno stadio, ma una vera e propria città nella città. I numeri del progetto definitivo del nuovo impianto giallorosso a Pietralata depositato dalla Roma in Campidoglio delineano un’opera ... msn.com

Nuovo stadio a Pietralata: nessun rallentamento Il Comune di Roma ha fatto chiarezza sul progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Attraverso una nota ufficiale, l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia ha smentito le indiscrezioni su presunti - facebook.com facebook

#Eriksen: " #SanSiro fantastico, la storia parla da sola. Nuovo stadio Spero che mantengano una parte del vecchio impianto x.com