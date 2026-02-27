SocialStation da Napoli a Bergamo sul podio degli Award di Feexpo 2026

SocialStation, startup napoletana, ha ottenuto il riconoscimento agli Award di Feexpo 2026, distinguendosi tra i partecipanti provenienti da diverse città italiane. L’azienda si occupa di promuovere incontri reali attraverso piattaforme digitali integrate con intelligenza artificiale. La premiazione si è svolta durante la manifestazione, che ha visto coinvolte numerose realtà del settore.

La risposta alla distanza digitale? L’incontro reale, supportato dall’intelligenza artificiale. È questa la visione di SocialStation, realtà napoletana che ha conquistato il podio degli Awards di Feexpo 2026, la Family Entertainment Expo, evento nazionale di riferimento per il settore dell’entertainment e del tempo libero svoltasi il 24, il 25 e il 26 febbraio a Bergamo. SocialStation è risultata prima assoluta e unica realtà premiata nella categoria Start Up e Innovazione, distinguendosi tra operatori e aziende consolidate per la capacità di proporre un modello inedito di intrattenimento educativo e relazionale. Un riconoscimento che sancisce non solo il valore del progetto, ma anche la sua originalità nel panorama italiano del family entertainment. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Feexpo alla Fiera di Bergamo in mostra il mondo del giocoNel febbraio 2026, la Fiera di Bergamo ospiterà Feexpo (dal 24 al 26), evento professionale dedicato al mondo del gioco senza vincite e dei parchi...