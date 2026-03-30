BonJour! la nuova bussola digitale che insegna agli over 55 a sfidare le fake news

In un periodo caratterizzato da un eccesso di informazioni, una nuova applicazione digitale è stata sviluppata per aiutare gli utenti over 55 a distinguere le notizie vere da quelle false. Lanciata recentemente, questa piattaforma si propone di offrire strumenti pratici e accessibili per verificare le fonti e contrastare la diffusione di bufale. La presentazione ufficiale si è tenuta in una città del sud Italia.