BonJour! la nuova bussola digitale che insegna agli over 55 a sfidare le fake news
In un periodo caratterizzato da un eccesso di informazioni, una nuova applicazione digitale è stata sviluppata per aiutare gli utenti over 55 a distinguere le notizie vere da quelle false. Lanciata recentemente, questa piattaforma si propone di offrire strumenti pratici e accessibili per verificare le fonti e contrastare la diffusione di bufale. La presentazione ufficiale si è tenuta in una città del sud Italia.
Presentata a Lecce la piattaforma open source nata dal progetto europeo coordinato da EduVita: tra giornalismo e alfabetizzazione ai media, ecco come i senior tornano protagonisti dell'informazione LECCE – In un’epoca dominata dall’overload informativo, dove il confine tra notizia verificata e bufala corre sul filo di un click, c’è una fascia di popolazione che ha deciso di non restare a guardare. Si chiama BonJour! ed è l’innovativo progetto europeo che punta a trasformare gli over 55 in lettori critici e, perché no, in moderni narratori digitali. Il progetto, coordinato dal centro di formazione leccese EduVita e cofinanziato dal... 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Aggiornamenti e notizie su BonJour la nuova bussola digitale che...
Giornalismo digitale: il progetto europeo BonJour! diffonde la media literacy tra gli over 55Mercoledì 25 febbraio, in un incontro pubblico ospitato dalla Biblioteca Bernardini di Lecce, si discuterà di media literacy per adulti, grazie al...
A scuola di fake news dall’asilo: la Finlandia insegna ai bambini di 3 anni a difendersi dalla disinformazione russa e dai deepfake dell’intelligenza artificialeIl governo finlandese ha lanciato nel 2014 un programma strutturato di contrasto alle fake news.
Patentino digitale alle medie: fake news, cyberbullismo e IA nel nuovo programma gratuito. Ecco come partecipareParte il progetto nazionale gratuito rivolto alle scuole secondarie di primo grado che permette agli studenti di ottenere una certificazione delle...