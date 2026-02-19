Giornalismo digitale | il progetto europeo BonJour! diffonde la media literacy tra gli over 55

Il progetto europeo BonJour! ha organizzato un incontro a Lecce, mercoledì 25 febbraio, per promuovere la media literacy tra gli over 55. La scelta di questa data deriva dalla crescente diffusione di notizie false che colpiscono soprattutto gli anziani. Durante l’evento, si parlerà di come migliorare la capacità di analizzare le fonti di informazione e di distinguere i contenuti affidabili. La Biblioteca Bernardini ospiterà esperti e volontari, pronti a condividere strategie pratiche per affrontare il giornalismo digitale.

Mercoledì 25 febbraio, in un incontro pubblico ospitato dalla Biblioteca Bernardini di Lecce, si discuterà di media literacy per adulti, grazie al progetto europeo “Bonjour!”, e di come l’approccio del giornalismo costruttivo possa ricucire lo strappo tra chi si occupa di informazione e chi legge. Silenziare il flusso informativo a cui siamo costantemente sottoposti è una pratica sempre più diffusa. In Italia, ben il 33% della popolazione dichiara di non informarsi per svariati motivi, tra cui lo scetticismo per la qualità dell’informazione o per l’esigenza di proteggersi dalla sovraesposizione a temi causa di stress, come i conflitti o gli eventi climatici estremi.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Techno Polis – Verso la cittadinanza algoritmica: medIA literacy e leva reciproca IA-istruzioneLa Relazione di monitoraggio 2025 di Agcom fornisce un’analisi dettagliata sulla situazione dell’alfabetizzazione mediatica e digitale in Italia, evidenziando gli sviluppi e le sfide in ambito di cittadinanza algoritmica.

Insegnare nel mondo digitale: disponibile online il percorso gratuito eTwinning per aggiornare le competenze di Literacy degli alunniÈ disponibile online un nuovo corso gratuito pensato per gli insegnanti che vogliono aggiornarsi nel mondo digitale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.