Patentino digitale alle medie | fake news cyberbullismo e IA nel nuovo programma gratuito Ecco come partecipare

Il progetto nazionale gratuito dedicato alle scuole medie offre agli studenti l’opportunità di ottenere un patentino digitale, affrontando temi come fake news, cyberbullismo e intelligenza artificiale. Attraverso percorsi di gamification, i ragazzi sviluppano competenze digitali fondamentali in modo pratico e coinvolgente. Ecco come partecipare a questa iniziativa educativa, pensata per promuovere un uso consapevole e responsabile delle tecnologie.

Parte il progetto nazionale gratuito rivolto alle scuole secondarie di primo grado che permette agli studenti di ottenere una certificazione delle competenze digitali attraverso percorsi di gamification. L'iniziativa supporta i docenti nell'affrontare temi come cyberbullismo e intelligenza artificiale, avvalendosi della collaborazione scientifica di Polizia di Stato, pediatri e psicologi. L'educazione civica digitale si arricchisce di un nuovo strumento operativo per le scuole secondarie di primo grado. Parte il progetto nazionale per il "Patentino delle Competenze Digitali", un'iniziativa che mira a trasformare concetti complessi in esperienze pratiche per gli studenti tra gli 11 e i 13 anni.

