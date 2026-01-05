A scuola di fake news dall’asilo | la Finlandia insegna ai bambini di 3 anni a difendersi dalla disinformazione russa e dai deepfake dell’intelligenza artificiale
La Finlandia si distingue per un approccio innovativo alla formazione critica fin dalla prima infanzia. Dal 2014, il governo ha implementato un programma nazionale che mira a insegnare a studenti, cittadini e professionisti come riconoscere e contrastare le fake news, inclusi i deepfake dell’intelligenza artificiale. Questa strategia preventiva si propone di rafforzare la capacità di discernimento e di proteggersi dalle manipolazioni digitali fin dai primi anni di scuola.
Il governo finlandese ha lanciato nel 2014 un programma strutturato di contrasto alle fake news. L'iniziativa nazionale prevede corsi obbligatori per studenti, giornalisti, politici e cittadini su come identificare e neutralizzare la disinformazione progettata per creare divisioni sociali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
