A scuola di fake news dall’asilo | la Finlandia insegna ai bambini di 3 anni a difendersi dalla disinformazione russa e dai deepfake dell’intelligenza artificiale

La Finlandia si distingue per un approccio innovativo alla formazione critica fin dalla prima infanzia. Dal 2014, il governo ha implementato un programma nazionale che mira a insegnare a studenti, cittadini e professionisti come riconoscere e contrastare le fake news, inclusi i deepfake dell’intelligenza artificiale. Questa strategia preventiva si propone di rafforzare la capacità di discernimento e di proteggersi dalle manipolazioni digitali fin dai primi anni di scuola.

