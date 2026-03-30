Bologna Ravone | il tribunale blocca il ricorso dei residenti
Il tribunale di Bologna ha respinto il ricorso di circa venti residenti coinvolti dall’esondazione del torrente Ravone avvenuta nell’autunno 2024. La decisione riguarda l’inammissibilità della richiesta presentata dai residenti per contestare le azioni legali relative all’evento. La vicenda si concentra sulla posizione legale dei cittadini e sulle procedure adottate nel procedimento giudiziario.
Il tribunale di Bologna ha appena dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una ventina di residenti colpiti dall’esondazione del torrente Ravone, avvenuta nell’autunno del 2024. La decisione del presidente della prima sezione civile Stefano Giusberti stabilisce che la competenza su questioni relative alle acque pubbliche non spetta al giudice ordinario, ma esclusivamente al tribunale superiore delle acque pubbliche. Questo pronunciamento chiude temporaneamente un iter giudiziario iniziato con richieste di garanzia per danni temuti, dove era stato inizialmente richiesto un deposito cauzionale o una polizza assicurativa pari a 3,6 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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