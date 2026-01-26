Il Tribunale civile di Milano ha accolto il ricorso di Alfonso Signorini, bloccando le attività di Fabrizio Corona. La decisione si basa sulla valutazione delle posizioni legali presentate dai legali di Signorini, Domenico Aiello e Daniela Missaglia. La sentenza rappresenta un passaggio importante nelle questioni legali tra le parti, segnando un aggiornamento nel contesto giudiziario milanese.

La decisione. Il Tribunale civile di Milano ha dato ragione ad Alfonso Signorini, accogliendo il ricorso presentato dai suoi legali, Domenico Aiello e Daniela Missaglia. Il giudice Roberto Pertile ha disposto una misura cautelare urgente nei confronti di Fabrizio Corona, imponendo il blocco immediato delle sue attività ritenute lesive. In base a quanto emerso, l’ex fotografo non potrà mandare in onda la prossima puntata del format Falsissimo, programmata per la serata di lunedì 26 gennaio, e sarà inoltre obbligato a eliminare i contenuti già diffusi nelle due puntate precedenti. Alla base dell’istanza, Signorini ha denunciato quella che ha definito una vera e propria campagna diffamatoria ai suoi danni. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Il Tribunale di Milano blocca Fabrizio Corona: accolto il ricorso di Alfonso Signorini

Stop a “Falsissimo”: il Tribunale di Milano blocca Fabrizio Corona sui contenuti contro Alfonso SignoriniIl Tribunale di Milano ha disposto il blocco dei contenuti di Fabrizio Corona riguardanti Alfonso Signorini.

Accolto il ricorso di Alfonso Signorini, Fabrizio Corona non può pubblicare la puntataIl Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di Alfonso Signorini, impedendo a Fabrizio Corona di pubblicare la puntata di

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Fabrizio Corona interrogato in tribunale caso Alfonso Signorini

Argomenti discussi: Assunzioni e permesso di soggiorno: il tribunale di Milano condanna Adecco per condotta discriminatoria; Sentenza già scritta prima del processo, la denuncia degli avvocati dell’imputato; Milano, bozza di sentenza di condanna o solo appunti di proposta? Scoppia il caso in tribunale (della possibile anticipazione di giudizio); Erano appunti, non una sentenza già scritta, la versione del tribunale di Milano sui fogli sul banco dei giudici: perché ora il processo è da rifare.

Accolto il ricorso di Alfonso Signorini, Fabrizio Corona non può pubblicare la puntataL'ex agente fotografico, da quanto si è saputo, non potrà trasmettere on line la prossima puntata del suo format 'Falsissimo', che era prevista per stasera, e dovrà anche rimuovere i contenuti delle ... ansa.it

Caso Signorini, il tribunale di Milano blocca la nuova puntata di Falsissimo. «Corona dovrà rimuovere tutti i video»Il giudice ha accolto il ricorso del conduttore tv contro l’ex paparazzo. L’episodio della trasmissione era previsto per questa sera ... editorialedomani.it

Il tribunale di Milano ferma il lavoro di Corona, ma Corona si fermerà facebook

#Corona in tribunale contro #Signorini e #Mediaset: "Come l'editto bulgaro, usate la Dda per chiudermi i social. Ma io vi rovino". L'ex re dei paparazzi difende il programma 'Falsissimo' dal rischio chiusura. Segui LaPresse.it per le notizie. #FabrizioCorona #Mil x.com