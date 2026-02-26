Inagibilità del Grattacielo il Tar respinge il ricorso dei residenti | l' ordinanza rimane

Il Tar Emilia-Romagna ha deciso di non accogliere il ricorso dei residenti contro l’ordinanza del sindaco, che ha dichiarato inagibile il complesso condominiale del Grattacielo di Ferrara. La decisione mantiene in vigore le misure di sicurezza adottate, senza modificare l’assetto già stabilito per garantire la pubblica e privata incolumità. La situazione rimane così invariata rispetto alle precedenti disposizioni.

Il Tar Emilia-Romagna ha respinto la richiesta di sospensione presentata da alcuni residenti contro l'ordinanza del sindaco di Ferrara, che dichiarava inagibile il complesso condominiale Grattacielo di Ferrara (torri A, B e C) per motivi di pubblica e privata incolumità. Il Tar dell'Emilia Romagna ha respinto il ricorso presentato contro l'ordinanza contingibile e urgente con cui il sindaco di Ferrara Alan Fabbri aveva dichiarato l'inagibilità della Torre A del Grattacielo