Il tribunale ha respinto il ricorso sul Ravone presentato dai cittadini

Il tribunale di Bologna ha respinto il ricorso presentato da circa venti cittadini riguardo all’esondazione del torrente Ravone avvenuta nel 2024. La decisione riguarda la richiesta di annullare o modificare le azioni legali intraprese dai residenti, che si sono opposti a determinate misure o conseguenze legate all’evento. La sentenza ha dichiarato il ricorso inammissibile.

Il tribunale di Bologna ha dichiarato ‘inammissibile’ il ricorso di una ventina di residenti colpiti dall’esondazione del torrente Ravone nel 2024. Si trattava di un ricorso per danni ‘temuti’, ed era compito del tribunale stabilire l’eventuale attribuzione di danni futuri all’amministrazione comunale, alla Regione e alla struttura commissariale. Di fatto il tribunale di Bologna, con un provvedimento del presidente della prima sezione civile Stefano Giusberti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La questione gira attorno alla competenza del tribunale. La pronuncia, come scrive l’Ansa, non ritiene competente sul tema un giudice ordinario, rimandando la decisione al tribunale superiore delle acque pubbliche, speciale organo giudiziario amministrativo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Il tribunale ha respinto il ricorso sul Ravone presentato dai cittadini Articoli correlati Leggi anche: Supermercato vicino ai cimiteri. Respinto il ricorso dei cittadini. Il Tar dà ragione al Comune Il casco tributo a Kiev fuori dai Giochi, respinto il ricorso di VladyslavAGI - La Divisione ad hoc del Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) in sede olimpica a Milano Cortina 2026, ha respinto il ricorso dell'atleta...