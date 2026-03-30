Le bollette dell’elettricità sono diminuite dell’8% per i clienti vulnerabili, secondo quanto annunciato, mentre si registrano primi segnali di aumento anche per chi si trova nel mercato libero. La crescita dei costi energetici, attribuita al conflitto in Medio Oriente, sta influenzando le tariffe non solo nelle forniture di rete, ma anche nelle fatture domestiche.

La nuova fiammata dei prezzi energetici causata dal conflitto in Medio Oriente inizia a far sentire i suoi effetti non solo sul pieno ma anche in bolletta. A partire da quelle dei 3 milioni di clienti vulnerabili rimasti per questo nel regime di maggior tutela, che nel secondo trimestre 2026 vedono aumentare la tariffa elettrica dell’8,1%, secondo l’aggiornamento diffuso dall’authority per l’energia Arera. L’aumento è trainato quasi interamente dalla componente energia, che cresce del 15% rispetto al trimestre precedente. A pesare è l’impennata dei prezzi delle materie prime sui mercati internazionali, legata all’ incertezza geopolitica. Un rincaro solo in parte attenuato dal calo del 2,2% del prezzo di dispacciamento, mentre restano invariati sia gli oneri di sistema sia i costi di rete. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bollette elettriche su dell’8% per i clienti vulnerabili. “Primi effetti del conflitto. Ma pagherà di più anche chi è sul mercato libero”

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