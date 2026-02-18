Bollette | bonus da 115 euro a famiglie vulnerabili Sostegno anche alle imprese Chi ne ha diritto
Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto che destina tre miliardi di euro nel 2026, nell’ambito di un pacchetto totale di cinque miliardi, per calmierare i costi dell’energia. La misura prevede un bonus di 115 euro destinato alle famiglie più vulnerabili, con l’obiettivo di alleviare le spese energetiche. Oltre alle famiglie, il governo ha previsto aiuti anche per le imprese in difficoltà. La distribuzione di questi fondi partirà nelle prossime settimane e coinvolgerà diverse categorie di beneficiari.
Per la premier, Giorgia Meloni, si tratta di “un provvedimento molto significativo che tocca una delle priorità che ci eravamo dati dall’inizio, e cioè fare il possibile per ridurre il peso delle bollette su famiglie e imprese”. Il governo, sottolinea il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, “ha scelto ancora una volta la strada della concretezza, per la competitività del sistema Paese e per la crescita economica”.Per le famiglie ‘vulnerabili’ – sono 2,7 milioni – che già percepiscono il bonus sociale da 200 euro l’anno, il provvedimento prevede nel 2026 uno sconto in bolletta fino a 115 euro. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
