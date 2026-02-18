Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto che destina tre miliardi di euro nel 2026, nell’ambito di un pacchetto totale di cinque miliardi, per calmierare i costi dell’energia. La misura prevede un bonus di 115 euro destinato alle famiglie più vulnerabili, con l’obiettivo di alleviare le spese energetiche. Oltre alle famiglie, il governo ha previsto aiuti anche per le imprese in difficoltà. La distribuzione di questi fondi partirà nelle prossime settimane e coinvolgerà diverse categorie di beneficiari.

Per la premier, Giorgia Meloni, si tratta di “un provvedimento molto significativo che tocca una delle priorità che ci eravamo dati dall’inizio, e cioè fare il possibile per ridurre il peso delle bollette su famiglie e imprese”. Il governo, sottolinea il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, “ha scelto ancora una volta la strada della concretezza, per la competitività del sistema Paese e per la crescita economica”.Per le famiglie ‘vulnerabili’ – sono 2,7 milioni – che già percepiscono il bonus sociale da 200 euro l’anno, il provvedimento prevede nel 2026 uno sconto in bolletta fino a 115 euro. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Bollette: bonus da 115 euro a famiglie vulnerabili. Sostegno anche alle imprese. Chi ne ha diritto

Ok al decreto bollette: il bonus sale a 115 euro, ecco chi ne ha dirittoIl Consiglio dei ministri ha approvato il decreto bollette, che aumenta il bonus energia a 115 euro.

Bollette della luce, in arrivo il bonus da 55 euro per 4,5 milioni di famiglie: chi ne ha diritto e come richiederloDal 2026, circa 4,5 milioni di famiglie in Italia potranno beneficiare di un bonus di 55 euro all’anno sulla bolletta dell’energia, destinato a sostenere le famiglie più vulnerabili.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.