Nel primo trimestre del 2026, le bollette della luce per i clienti vulnerabili scendono del 2,7 per cento. Un calo lieve, ma che porta un po’ di sollievo dopo mesi di aumenti. Le famiglie che già faticano a pagare le utenze potranno risparmiare qualche euro in più, almeno per ora.

Un lieve calo delle bollette elettriche per i clienti vulnerabili apre il 2026 con un segnale moderatamente positivo. Secondo i dati ufficiali diffusi da ARERA, nel primo trimestre dell’anno la bolletta della luce per il cosiddetto “cliente tipo” vulnerabile servito in regime di Maggior Tutela registra una riduzione del 2,7%. Una notizia che interessa direttamente circa 3 milioni di cittadini, tra famiglie, anziani e persone in condizioni di fragilità. Chi sono i clienti vulnerabili secondo ARERA. La riduzione del 2,7% riguarda esclusivamente i clienti vulnerabili serviti in Maggior Tutela. Si tratta di una categoria ben definita, che include soggetti particolarmente esposti agli effetti del caro energia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Bollette luce: -2,7% per i clienti vulnerabili nel primo trimestre 2026

Approfondimenti su Bollette Luce

Nel primo trimestre del 2026, le tariffe dell’energia elettrica per le famiglie vulnerabili sono diminuite del 2,7%, secondo le nuove tariffe stabilite da Arera.

Nel 2026, le famiglie vulnerabili con Isee fino a 15.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Bollette Luce

Argomenti discussi: Bonus bollette luce e gas 2026: i requisiti necessari per risparmiare; Bollette luce e gas più care? I dati aggiornati; Offerte luce per contatori da 3kW: bolletta da 36€/mese; Bollette di luce e gas, Roma tra le città più care d’Europa: perché i prezzi sono così alti.

Bolletta della luce in calo del 2,7% nel primo trimestre 2026 per 3 milioni di utenti. Quanto risparmierà davvero una famiglia con le nuove tariffe AreraLa spesa annuale sarà di 590,73 euro nel periodo compreso fra il 1 aprile 2025 e il 31 marzo 2026, in aumento del 13% rispetto ai 522,97 euro registrati tra il 1 aprile 2024 e il 31 marzo 2025. quotidiano.net

Bollette luce I trimestre 2026, in arrivo ribassi sulle tariffe e sconti di 156 euroLe tariffe elettriche per i vulnerabili scendono del 2,7 per cento. Ci saranno risparmi, ma il Codacons avverte: i prezzi sono ancora superiori del 3,9 per cento rispetto al 2021. Le bollette della ... lettera43.it

Ciclone Harry, sospesi per 6 mesi i pagamenti delle bollette di luce, acqua, gas e rifiuti. Ecco l'elenco dei Comuni sardi che potranno richiedere l'agevolazione. - facebook.com facebook

Sospesi per 6 mesi bollette e pagamenti di luce, gas, acqua e rifiuti in Calabria, Sardegna e Sicilia colpite dal #cicloneHarry. La richiesta va inviata al proprio fornitore entro il 30 aprile 2026. Leggi il comunicato stampa: arera.it/comunicati-sta… x.com