Nel secondo trimestre del 2026, la bolletta dell’elettricità per i clienti vulnerabili in regime di Maggior Tutela subirà un incremento dell’8,1%. La decisione è stata comunicata dall’Autorità di regolamentazione, che ha reso nota la variazione rispetto al periodo precedente. L’aumento riguarda le tariffe applicate alle utenze domestiche considerate vulnerabili.

Nel secondo trimestre del 2026, la bolletta elettrica per il ‘cliente tipo’ vulnerabile servito in Maggior Tutela aumenterà dell’8,1%. Lo riferisce Arera, spiegando che l’aggiornamento riguarda unicamente i 3 milioni circa di clienti vulnerabili attualmente serviti in Maggior Tutela. L’Autorità ricorda che tutti i clienti vulnerabili che si trovano nel mercato libero hanno il diritto di passare alla Maggior Tutela. “ L’incertezza sulla durata del conflitto in Medioriente ha causato un inaspettato innalzamento dei prezzi dei prodotti energetici sui mercati internazionali con una ricaduta diretta sulle bollette di energia elettrica, in cui l’aumento della spesa per la materia energia è solo parzialmente compensato da una riduzione del 2,2% del prezzo di dispacciamento (PD)”, spiega Arera. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bollette, Arera: +8,1% elettricità per i clienti vulnerabili

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