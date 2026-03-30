L'ex capogruppo di Fdi ha rivolto un appello ai commissari affinché si accelerino i lavori di riapertura della Biblioteca Comunale situata in via Laviano. La struttura, attualmente chiusa, rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale. Napoletano ha invitato i commissari a intervenire per risolvere le questioni che impediscono il completamento delle operazioni di ristrutturazione.

L'ex capogruppo di Fdi Pasquale Napoletano lancia un appello ai commissari perché si sblocchino i lavori alla Biblioteca Comunale di via Laviano. "Basta fermarsi davanti ai cancelli per capire che la "Città che legge" è una finzione che non regge più - dichiara Napoletano - Mentre il Ministero della Cultura mette sul tavolo un altro milione di euro per il patrimonio librario, Caserta resta ostaggio di un paradosso: abbiamo i soldi del Pnrr in cassa da anni, ma non è stato mosso un solo mattone. La verità è scritta nelle carte: solo a febbraio 2026 si è proceduto ad affidare la direzione dei lavori. È un tempo infinito, sprecato tra rinvii e silenzi, mentre studenti e cittadini vengono privati del loro unico centro culturale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Biblioteca chiusa, appello di Napoletano ai commissari

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