Blocco delle tumulazioni e degrado al cimitero Napoletano chiede l' intervento dei commissari

Pasquale Napoletano, ex capogruppo di Fratelli d’Italia, torna a chiedere un intervento per il cimitero di Caserta. Da tempo segnala il blocco delle tumulazioni e il degrado del sito, che peggiora di giorno in giorno. La situazione resta critica e i cittadini sono preoccupati per i tempi di sepoltura e le condizioni delle aree. La questione resta al centro dell’attenzione politica, mentre nessuna soluzione concreta sembra ancora in vista.

L'ex capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale, Pasquale Napoletano, interviene nuovamente sulla questione del cimitero di Caserta, in particolare sulla vicenda delle tumulazioni a singhiozzo. "Siamo di fronte a un paradosso procedurale che, pur partendo certamente da intenti di regolarizzazione, sta producendo effetti pesantissimi sulle famiglie casertane - scrive in una nota ai commissari Napoletano - L'aver interrotto la prassi della delega alle agenzie funebri per il perfezionamento dei pagamenti tributari sta costringendo i cittadini, nel momento del dolore, a farsi carico di incombenze burocratiche e file agli uffici.

