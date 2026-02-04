Topi all'asilo scuola chiusa due giorni per la derattizzazione a Trecase nel Napoletano

Il sindaco di Trecase ha deciso di chiudere l’asilo per due giorni. I topi sono stati trovati all’interno della scuola dell’infanzia, e ora si sta intervenendo con una derattizzazione. La decisione mira a garantire la sicurezza dei bambini e del personale. Nei prossimi giorni, l’istituto resterà chiuso fino a quando l’intervento sarà completato.

Topi in una scuola dell'infanzia di Trecase, il sindaco chiude l'istituto per due giorni per permettere la derattizzazione. Si torna in classe il 9 febbraio.

