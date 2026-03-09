Chioschetto dei panini ed edicola nel degrado | appello ai commissari per la rimozione

L’ex edicola di viale Beneduce e il chioschetto dei panini vicino alla pista di atletica del Geometra sono in uno stato di abbandono e degrado. Entrambi gli spazi non sono più in uso e si trovano in condizioni di incuria, con segni evidenti di trascuratezza. La situazione ha portato all’attenzione dei commissari, ai quali è stato chiesto di intervenire per la rimozione delle strutture.

L'ex edicola di viale Beneduce e l'ex chioschetto dei panini nei pressi della pista di atletica del Geometra sono nel degrado. Questa la segnalazione di un cittadino ai commissari prefettizi del Comune di Caserta nella quale si evidenzia il potenziale pericolo per la salute pubblica e per l'incolumità dei residenti. Entrambe le strutture, si legge nella nota, "versano in un grave stato di fatiscenza, presentando parti pericolanti, lamiere deteriorate e accumuli di rifiuti. Tali condizioni favoriscono la presenza di topi e altri animali infestanti, configurando un rischio igienico-sanitario significativo e compromettendo il decoro urbano e la sicurezza dei luoghi".