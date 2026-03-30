Il Museo Egizio di Torino apre le sue porte in un orario inusuale, consentendo ai visitatori di accedere prima dell’orario normale di apertura. La visita può essere accompagnata da un cornetto e un caffè offerti all’ingresso, creando un’atmosfera più informale e rilassata. L’iniziativa permette di entrare nel museo in modo più tranquillo e riservato, prima dell’afflusso di pubblico.

Il Museo Egizio di Torino apre le sue porte in un orario inedito, offrendo ai visitatori la possibilità di vivere un’esperienza sensoriale unica. Grazie al nuovo biglietto speciale "Be the first", sarà possibile ammirare i tesori della collezione millenaria immersi nelle prime luci del giorno, in un'atmosfera di assoluto silenzio e tranquillità, mentre la struttura si prepara ancora ad accogliere il grande pubblico. L'iniziativa è pensata per chi desidera godere della magnificenza delle sale egizie in modo intimo ed esclusivo. L'ingresso è previsto in una fascia oraria molto ristretta, dalle 8:00 alle 8:40, permettendo di percorrere le gallerie prima dell'apertura ufficiale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - "Be the first": al Museo Egizio di prima mattina per visite in compagnia di cornetto e caffè

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